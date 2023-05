1 Im Blauen Haus in Fellbach wurde Walter Kramer 1996 ermordet. Foto: Eva Herschmann

Vor 25 Jahren wurde der Fellbacher Walter Kramer mit 27 Messerstichen getötet. Bis heute ist der Täter unbekannt. Eine heiße Spur der Polizei erweist sich als falsch.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Fellbach - Rund um den Bahnhof in Fellbach hat sich in den vergangenen 25 Jahren einiges verändert. Alte Häuser wurden abgerissen, neue gebaut. Doch das sogenannte Blaue Haus in der Fellbacher Straße 168 sieht von außen noch immer so aus, wie im September 1996, als Walter Kramer dort ermordet wurde. Bis heute wurde sein Mörder nicht gefasst, obwohl es einen genetischen Fingerabdruck von ihm gibt.