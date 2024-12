1 Mit Silageballen haben Unbekannte eine Straße in Giengen blockiert (Symbolbild). Foto: imago images/Shotshop/Sabine Seiter_shs via www.imago-images.de

Unbekannte haben im Kreis Göppingen eine Straße blockiert. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen – und bittet um Hinweise.











Chaoten haben in Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) mit Strohballen und einem Verkehrsschild eine Straße blockiert – und so den Verkehr gefährdet. Außerdem laufen Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.