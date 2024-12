Ermittlungen im Kreis Göppingen: Neues Auto schon bezahlt – jetzt ist das Autohaus insolvent

1 Beim Autokauf ist Vorsicht geboten. Foto: dpa/Tobias Hase

Ein Salacher Autohaus hat einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Mehrere Kunden warten vergeblich auf ihre bereits bezahlten Fahrzeuge. Die Verbraucherzentrale warnt generell vor vorschnellem Bezahlen.











Link kopiert



Es ist der Albtraum eines Autokäufers: Das Fahrzeug wird bezahlt, die Papiere sind aber noch nicht ausgehändigt und wenige Tage später ist das Autohaus insolvent. So geschehen in Salach. Am 26. November hat das Amtsgericht Göppingen bekannt gegeben, dass das Autohaus Enes Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt hat. Wer dort anruft, hört nur die Ansage: „Die gewählte Rufnummer ist zurzeit nicht erreichbar.“ Käufer sind verzweifelt. Und es gibt eine erste Strafanzeige, die Polizei ermittelt.