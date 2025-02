Aktion für mehr Zusammenhalt in Köngen „Lattenknaller“ oder „Torschusspanik“: Nacht-Tischkicker-Turnier lockt mehr Teams an

Bis spät in die Nacht klackerten die Bälle: Beim 5. Nacht-Tischkicker-Turnier der Lokalen Agenda Menschen 21 in der Köngener Fuchsgrubensporthalle traten zehn Teams mit 24 Teilnehmern an. Dabei ging es um mehr als Sport.