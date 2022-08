Am Montag demonstrieren mehrere Hundert Anhänger der Querdenken-Bewegung vor der Justizvollzugsanstalt in Stammheim. Dort wird über eine Haftprüfung für Michael Ballweg verhandelt.















Mehrere Hundert Menschen haben sich am Montagnachmittag vor der Justizvollzugsanstalt in Stammheim versammelt. Sie forderten die Freilassung von Michael Ballweg, dem Initiator der sogenannten Querdenker. Anlass der Demo war ein Haftprüfungsverfahren, das im angrenzenden Gerichtssaal lief, veranlasst durch Ballwegs Anwaltsteam. Eine Entscheidung, ob er freikommt oder weiter in U-Haft bleibt, steht am Abend (Stand 19 Uhr) noch nicht fest.

Ende Juni war Michael Ballweg wegen Betrugs und Geldwäsche festgenommen worden. Seine Anhänger betonen seine Unschuld und meinen, Ballweg sei wegen seines Engagements in der Querdenkerszene verhaftet worden. Dass die Vorwürfe gegen den Gründer der Querdenker haltlos seien, war für viele der Demonstrierenden schon vor der Haftprüfung und vor einem möglichen Prozess klar. „Der Michael hat das Herz am rechten Fleck“, sagte eine Frau, die sich am Mikrofon als Alexandra Motschmann vorstellte. Sie sei weder Querdenkerin noch Coronaleugnerin. Sie hoffe aber, dass der in Untersuchungshaft sitzende Ballweg rauskomme.

Grundsätzliche Ablehnung staatlichen Handelns

Die Ablehnung der Coronamaßnamen spielte nur noch am Rande eine Rolle. Vielmehr scheint es inzwischen die fast grundsätzliche Ablehnung staatlichen Handelns zu sein, die die Querdenker und deren Sympathisanten eint. Auf der Demo war eine Russlandfahne zu sehen, überzeugte Veganer standen Seite an Seite mit Menschen, die große christliche Symbole zur Schau trugen. Darüber hinaus spielt bei einem Teil der Demonstrierenden die Esoterik eine wichtige Rolle: Auf dem Boden wurde in Stille meditiert, um Liebe und positive Energie in den Sitzungssaal zu senden. Die Trommler und andere „liebe Herzensmenschen“ sollten dafür ihren lautstarken Protest kurzzeitig unterbrechen, bat die Versammlungsleitung. Die Trommeln würden die Übermittlung der Energie stören.

Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Freiheit, Frieden und Wahrheit, dafür habe sich Ballweg eingesetzt, verkündete eine Frau, die sich selbst als Meli am Mikrofon vorstellte. Daher sei er nun verhaftet worden. Die Verhaftung Ballwegs habe die Querdenker aber nur noch stärker gemacht. „Wir lassen uns nicht einschüchtern“, sagte die Frau. Sie wünsche sich, dass die Richter den Mut hätten, Ballweg freizulassen.