Ermittlungen gegen Postmitarbeiter: Diebischer Postbote – wenn Briefe nicht ankommen

1 Zahlreiche Sendungen blieben auf der Strecke. (Symbolbild) Foto: dpa/Martin Gerten

Ein Postbote soll in Fellbach und Stuttgart Hunderte Sendungen nicht ausgeliefert und Wertgegenstände einbehalten haben. Die Ermittlungen laufen. Was tun, wenn Briefe und Päckchen nicht ankommen?











Link kopiert



Im Fall eines 27-jährigen Postboten, der in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) und Stuttgart mutmaßlich Hunderte Sendungen nicht zugestellt haben soll, sind neue Details bekannt geworden. Der Beschuldigte soll zwischen dem 14. und 17. August 2024 Briefe und Pakete geöffnet, Wertgegenstände entwendet und den Großteil der Sendungen in den Müll geworfen haben. Der Fall ist inzwischen bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart gelandet. Ermittelt wird wegen Verletzung des Briefgeheimnisses, Diebstahls und Unterschlagung.„Aktuell beläuft sich der Schaden auf etwa 780 Euro“, erklärt Stefanie Ruben, Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Stuttgart. Klar ist: Offenbar wurden mehr als 1000 Sendungen nicht zugestellt und teilweise geöffnet. Ein Zeuge hatte Sendungen in einem Mülleimer an der Lindenschule in Stuttgart-Untertürkheim entdeckt und die Polizei alarmiert. Mehrere Geschädigte hatten sich bei der Polizei gemeldet. Betroffen ist unter anderem auch eine Familie aus Schmiden, die nur durch Zufall darauf aufmerksam wurde, dass ein an sie gerichteter Glückwunschbrief gar nicht ankam – weil sich die Absenderin über eine ausbleibende Reaktion wunderte.