Ermittlungen gegen Gefängnismitarbeiter: Beteiligung an Drogenhandel in der JVA Berlin-Moabit

Beteiligung an Drogenhandel in der JVA Berlin-Moabit

Ein Gefängnismitarbeiter in Berlin soll in der JVA Berlin-Moabit den Verkauf von Drogen organisiert haben (Symbolfoto).

Ein Gefängnismitarbeiter in Berlin soll in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Berlin-Moabit zusammen mit Inhaftierten den Verkauf von Drogen organisiert haben. Seine Wohnung und sein Spind wurden durchsucht, die Ermittlungen dauern an.











Ein Gefängnismitarbeiter in Berlin soll in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Berlin-Moabit zusammen mit Inhaftierten den Verkauf von Drogen organisiert haben. Deswegen seien die Wohnung des 47 Jahre alten Justizvollzugsbediensteten, sein Spind und sein Dienstraum in der JVA durchsucht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Ermittlungen dauerten an.