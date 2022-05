1 Operationszentrale mit Sicht auf die Razzia: Schutzwesten von Polizisten. Foto: dpa/Silas Stein

In den vergangenen Monaten häufen sich Verfahren, in denen Polizisten gegen Polizisten ermitteln. Zu absurden Sachverhalten, die für den Bürger nicht mehr nachvollziehbar sind.















Geheim ist eigentlich alles, was mit dieser Razzia zu tun hat: Das Spezialeinsatzkommando ist alarmiert, eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit auch. Zoll und das Landeskriminalamt stehen zudem bereit, um das Haus eines „Reichsbürgers“ im 420-Seelen-Dorf Bobstadt bei Boxberg im Main-Tauber-Kreis zu durchsuchen. Ende April war bei einer Durchsuchung an selber Stelle ein Beamter des SEKs angeschossen worden. Geheim ist die neue Operation also – wären da nicht die Autos mit Stuttgarter Kennzeichen, deren Fahrer schon morgens um neun den Weg durchs Dorf zum Sportplatz suchen. Dort ihre Autos parken. Um in kleinen Gruppen oder einzeln schnellen Schritts im benachbarten Dorfgemeinschaftshaus zu verschwinden. Nicht ohne zuvor blaue, ärmellose Westen übergestreift zu haben, auf deren Rücken in großen, weißen Lettern „Polizei“ prangt.

Dass dieser Aufmarsch einem im Dorf recherchierenden Reporter nicht verborgen bleibt, ihn geradezu einlädt, abzuwarten, was passieren wird, ist für den Präsidenten des Polizeipräsidiums Einsatz offenbar schwer vorstellbar. Und so wittert Anton Saile Verrat: Genau 142 Meter Luftlinie trennen das zur polizeilichen Operationszentrale umfunktionierte Dorfgemeinschaftshaus von dem Anwesen, in das zur Mittagszeit vor zwei Wochen Elitepolizisten eindrangen – eben auch unter den Augen des ausharrenden Reporters. Jetzt ermitteln Kriminale, ob jemand und vor allem wer den Journalisten informiert haben könnte, dass und wann Polizisten nochmals das Grundstück der „Reichsbürger“ durchsuchen.

Emails an den Alt-Präsidenten

Es ist nicht das einzige Verfahren, das Polizeiführer derzeit in Gang gebracht haben: Im Landeskriminalamt verschickte ein Ermittler vor einem Jahr eine Handvoll Emails mit tagesaktuellen Meldungen an den gerade in den Ruhestand verabschiedeten Präsidenten Ralf Michelfelder. Ein Kollege schwärzte den Polizisten an – jetzt ermittelt selbst die Staatsanwaltschaft in dem Fall. Obwohl Alt-Präsident Michelfelder schon im vergangenen Jahr versicherte: „Ich kann verstehen, dass sich frühere Kollegen in einer Übergangszeit noch für Ratschläge oder Ergebnissen an mich wenden wollten, auch wenn mir diese Mails nicht zur Kenntnis gelangt sind.“

Denn für ihn habe seinerzeit ein „neuer Lebensabschnitt begonnen“: Mit neuer Handynummer und neuer Email-Adresse – und Einstellungen in seinem bisherigen Email-Programm, bei der Nachrichten mit der typischen Polizeikennung automatisch gelöscht wurden. Deshalb konnte er die Informationen schon gar nicht zur Kenntnis nehmen, eine Voraussetzungen, wenn etwas verraten werden soll. Trotzdem: Der Sachverhalt werde aktuell aus disziplinar- und strafrechtlicher Sicht geprüft, sagt ein Sprecher des Landeskriminalamtes.

Mehrere Hundert ehemalige Polizeischüler zu befragen

Auch in anderer Sache wird ermittelt: Im Dezember übergab ein Journalist dem Innenministerium den Brief eines anonymen Absenders. In dem wird ein Ausbilder der Polizeischule Böblingen beschuldigt, vor 20 Jahren einvernehmlichen Sex mit einer Auszubildenden gehabt zu haben. Wochenlang ermittelten bereits Kriminale in dem Fall – ohne auf eine Straftat zu stoßen. Jetzt werden zusätzlich mehrere Hundert Polizisten als Zeugen vernehmen, die seinerzeit ausgebildet wurden.

Das ruft Unverständnis beim Anwalt des anonym bezichtigten Polizisten hervor. Werner Siebers gewährte die Staatsanwaltschaft Stuttgart seit Monaten weder Akteneinsicht, noch antwortete sie eine von ihm eingelegte Dienstaufsichtsbeschwerde. Gebunden werden jedoch die Kapazitäten von Ermittlern, die – so werden die Polizeigewerkschaften nicht müde zu betonen – rar sind. Etwa 10 Kriminale arbeiten an Fall Böblingen. „Dabei fehlt in anderen Fällen dringend Unterstützung“, stöhnen Ermittler.