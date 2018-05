Ermittlungen gegen Beamten in Stuttgart Prügelnder Polizist steht unter Anklage

Von Wolf-Dieter Obst 18. Mai 2018 - 09:10 Uhr

Der Fall vom 19. Februar 2017: Der Beifahrer liegt überwältigt am Boden – unrechtmäßig, so die Staatsanwaltschaft. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein 29-jähriger Beamter soll sein Opfer verprügelt und dann ins falsche Licht gerückt haben. Nach 15 Monate Ermittlungen der Staatsanwaltschaft kommt es nun für ihn knüppeldick.

Stuttgart - Ein Skandalvideo mit vier prügelnden Stuttgarter Polizeibeamten hatte im vergangenen Jahr bundesweit für Aufsehen gesorgt – 15 Monate nach dem Vorfall hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen einen der Polizisten erhoben. Dem heute 29-Jährigen wird gefährliche Körperverletzung im Amt sowie eine versuchte Verfolgung Unschuldiger vorgeworfen. Ihm droht der Rauswurf. Das Verfahren gegen die drei anderen Beamten wurde indes eingestellt. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitagmorgen entsprechende Informationen unserer Zeitung.

Erst war es nur ein spektakulärer Unfall in jener Nacht zum 19. Februar 2017. Ein Mini-Cooper-Fahrer war gegen 0.45 Uhr in der Willy-Brandt-Straße zu schnell unterwegs, rammte ein vorausfahrendes Auto und überschlug sich vor den Toren des Innenministeriums. Vier Leichtverletzte und 20 000 Euro Schaden, so die Bilanz. Doch dann kam das Nachspiel.

Zunächst galt der Polizist als Opfer

Am Rande der Unfallstelle geraten der damals 35-jährige Beifahrer des Mini und ein 28-jähriger Polizeibeamter in Streit. Offenbar geht es um eine Zigarette, die der Beifahrer neben dem Autowrack raucht und die er nicht ausmachen will. Dabei kommt es zu einer Rangelei. In der Pressemitteilung der Polizei heißt es später, dass der Beifahrer tätlich geworden sei und der Polizist beim Sturz mit dem Kopf auf dem Bordstein aufschlug und dabei leicht verletzt worden sei. Gegen den 35-Jährigen werde wegen Widerstands ermittelt.

Doch schon am Tag danach ermittelt das Dezernat für Amtsdelikte gegen die vier Beamten. Der 35-Jährige hat Anzeige gegen die 25 bis 31 Jahre alten Beamten erstattet. Wochen später taucht in den sozialen Netzwerken ein Handyvideo des Einsatzes auf – mit brutalen Bildern. Sie zeigen den 35-Jährigen, der von vier Polizisten mit vereinten Kräften zu Boden gerungen wird. Zwei Beamte halten ihn fest, ein weiterer schlägt mit dem Schlagstock mit voller Wucht gegen Kniekehlen und den Hintern. Der 28-Jährige versetzt dem Mann mehrere Faustschläge.

Aus vier Beschuldigten wird einer

Mit Verspätung erfährt Polizeipräsident Franz Lutz von den Vorgängen. Er sei über die Bilder erschrocken gewesen, sagt er im April 2017, leitet gegen zwei der Beamten ein Suspendierungsverfahren ein.

Mehrere Monate lang kehrt wieder Ruhe ein – bis es im Herbst 2017 eine überraschende Wende gibt. Im September ist zu hören, dass drei der vier Beamten letztlich gar nichts vorzuwerfen sei. Sie seien ihrem Kollegen nur zu Hilfe geeilt und hatten annehmen müssen, dass die Festnahme zurecht erfolgte, heißt es in Ermittlerkreisen. Für einen einzigen Beamten aber werde es eng.

Und der wird jetzt um seinen Job bangen müssen. Nicht nur, weil eine Festnahme nach Auffassung der Staatsanwaltschaft offenbar gar nicht gerechtfertigt war. Die strittige Brandgefahr habe gar nicht mehr bestanden, hieß es. Dass er den Betroffenen zu Boden zu bringen versucht, „geschah also ohne Grund“, sagt Staatsanwaltssprecher Heiner Römhild. Das erfolglose Bemühen sahen die drei anderen Beamten. „Im falschen Glauben, ihn bei der Durchsetzung einer rechtmäßigen Diensthandlung zu unterstützen, kamen sie diesem zu Hilfe“, stellt Römhild fest. Dabei griffen sie zu rabiaten, aber grundsätzlich nicht unzulässigen Mitteln, um den vermeintlich hochaggressiven Verdächtigen niederzuringen. Das Verfahren gegen sie wurde jetzt eingestellt.

Gleich zwei schwere Vorwürfe gegen den Beamten

Der 29-Jährige muss nun wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt mit einer Mindeststrafe von mindestens sechs Monaten rechnen. Doch dabei bleibt es nicht. Es gibt noch einen zweiten Vorwurf: Laut Anklage der Staatsanwaltschaft wird ihm die versuchte Verfolgung Unschuldiger, die auch in minderschweren Fällen mindestens drei Monate Haft einbringen kann. In seiner dienstlichen Stellungnahme soll der Polizist noch Tage später den Fall so dargestellt haben, dass gegen den 35-Jährigen der Verdacht einer Straftat entstehen konnte. Damit wollte der Beamte sein Fehlverhalten offenbar vertuschen. „Er hat also nicht nur die Tat nicht eingesehen, sondern mit neuem Tatentschluss eine weitere Straftat begangen“, sagt Römhild.

Was dem Beamten blüht, lässt ein Urteil des Landgerichts vom Januar 2017 erahnen. Ein 37-jähriger Polizeihauptmeister und eine 32-jährige Polizeiobermeisterin hatten einen Verdächtigen in einem Parkhaus in der Innenstadt verprügelt. Dafür bekamen sie Bewährungsstrafen von einem Jahr und vier, beziehungsweise einem Jahr und zwei Monaten – also jenseits der Schallmauer von einem Jahr. Sie wurden aus dem Dienst entfernt.

Ob und wann die Anklage zugelassen und der Fall verhandelt wird, das entscheidet jetzt das Schöffengericht des Amtsgerichts.