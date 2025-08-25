Ermittlungen eingestellt: Enttäuschung bei Regenbogenfamilie – Angreifer nicht gefunden

Im Juni 2024 endet ein Übergriff auf eine Regenbogenfamilie in Bad Waldsee mit einer Schnittverletzung an der Stirn. Nach dem Täter wird nun nicht weiter gesucht.
Die Messerattacke auf die Regenbogenfamilie in Bad Waldsee wird wohl ungesühnt bleiben. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat mangels Fahndungserfolg ihre Ermittlungen gegen den Unbekannten eingestellt, der in den Abendstunden des 29. Juni 2024 bei einer Auseinandersetzung die zweifache Mutter mit einer Machete oder einem Survivalmesser verletzt hat.