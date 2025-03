Ermittlungen: Eine Million Lösegeld - Schweizer Hunde nach Polen entführt

1 Die polnische Polizei fand die Tiere. (Foto: Archiv) Foto: Doris Heimann/dpa

Zwei Bolonka-Hündchen verschwinden aus einer Wohnung bei Zürich. Die Täter hinterlassen ein Erpresserschreiben. Der Besitzer alarmiert die Polizei und löst internationale Ermittlungen aus.











Link kopiert



Schlieren - Schweizer Ermittler haben eine Entführung aufgeklärt - es geht dabei um zwei Hunde. Wie die Polizei mitteilte, wurden einem 59-jährigen Mann vorige Woche zwei Bolonkas in seiner Wohnung in Schlieren bei Zürich gestohlen. Die Diebe hinterließen ein Erpresserschreiben, in dem sie eine Million Franken (1,05 Millionen Euro) für die Freilassung der kleinen Hunde forderten.