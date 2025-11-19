Ermittlungen dauern an: Vergiftet? Hamburger Vater in Türkei beigesetzt

Die Familie aus Hamburg war zum Urlaub in Istanbul und starb dann plötzlich. Nun wurde der Vater in seinem Heimatort in der Türkei beerdigt - neben seiner Frau und den Kindern.
Nach den vier Todesfällen in Istanbul ist auch der Vater der Hamburger Familie beigesetzt worden. Er wurde neben seiner Frau und den beiden kleinen Kindern in der westtürkischen Provinz Afyonkarahisar beerdigt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. An der Trauerfeier nahmen Verwandte der Hamburger Familie teil, die aus der Türkei stammt.