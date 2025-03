Ermittlungen am Stützpunkt in Mannheim: Staatsanwaltschaft durchsucht nach Turn-Skandal Objekte

Missstände am Kunstturnforum Expertin zum System Mädchenturnen – „Es herrscht eine Kultur der Angst“

Natalie Barker-Ruchti war an der Aufarbeitung des Turnskandals in der Schweiz beteiligt. Nach dem Bekanntwerden der Zustände am Kunstturnforum Stuttgart spricht die Wissenschaftlerin über das System Turnen – und zeigt auf, was nun auch hierzulande passieren sollte.