In Lahr wurden vor zwei Wochen zwei Fußgänger bei einem Verkehrsunfall aus dem Leben gerissen. Der mutmaßliche Unfallverursacher beteiligt sich an der Aufklärung - und nennt Gründe.
Der Müllwagenfahrer, der vor knapp zwei Wochen in Lahr mutmaßlich einen tödlichen Unfall verursacht hat, gibt medizinische Gründe als Ursache für die Kollision und sein Verhalten danach an. Diese Angaben gilt es nun zu prüfen, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 56-Jährige soll mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 415 im Ortenaukreis zwei Fußgänger erfasst haben, die noch vor Ort ihren Verletzungen erlagen. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Nach der Kollision sei der Mann einfach weitergefahren.