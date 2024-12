Ermittler melden Erfolg: Leiche in Denkendorf: Sohn soll Vater getötet haben

1 Nach dem Leichenfund in Denkendorf konnte die Polizei einen Ermittlungserfolg vermelden. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Zu Beginn der Woche wurde in Denkendorf (Kreis Esslingen) ein Leichnam gefunden. Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft ergaben: Das war offenbar kein natürlicher Tod. Nun wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.











Nach dem Fund des Leichnams eines 81-Jährigen am Montag in dessen Wohnhaus in Denkendorf konnte die Staatsanwaltschaft Stuttgart sowie die Kriminalpolizeidirektion Esslingen am Freitag einen Ermittlungserfolg vermelden. Wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts wurde der 49 Jahre alte Sohn des Verstorbenen festgenommen. Er steht im Verdacht, die Tat begangen zu haben.