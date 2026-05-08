Ermittler aus Baden-Württemberg: Mutmaßlicher Betreiber von Fake-Onlineshops gefasst

Mehr als 1000 Opfer, mindestens 323.000 Euro Schaden: Nach jahrelanger Suche wurde ein mutmaßlicher Fakeshop-Betreiber auf Mallorca gefasst.
Nach jahrelangen Ermittlungen ist ein mutmaßlich führender Betreiber von Fake-Onlineshops gefasst worden. Der 35-jährige Mann aus dem Kreis Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen soll rund 1000 Menschen um teils erhebliche Summen gebracht haben. Er sei vor zwei Tagen auf Mallorca festgenommen worden und sitze in Auslieferungshaft, wie das Cybercrime-Zentrum (CCZ) Baden-Württemberg mitteilte.