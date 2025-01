Erling Haaland bei Manchester City: Norwegischer Stürmerstar unterschreibt Mega-Vertrag

1 Erling Haaland bleibt bei Manchester City. Foto: AFP/OLI SCARFF

So etwas hat es noch nie gegeben: Manchester City stattet Stürmer Erling Haaland mit einem irren Zehn-Jahres-Vertrag aus. Der Torjäger richtet dabei eine spezielle Botschaft an seine Gegenspieler.











Link kopiert



Manchester City hat Stürmerstar Erling Haaland mit einem fulminanten Kontrakt für lange Zeit an sich gebunden. Der Norweger verlängerte beim englischen Meister seinen Vertrag um zehn Jahre bis Sommer 2034. „Sorry, ich bin hier, um zu bleiben“, sagte Haaland in einem Video gerichtet an die Abwehrspieler der gegnerischen Mannschaften.