Damit wird der Zustand wieder hergestellt, der vor dem Lkw-Brand vom 3. März geherrscht hatte. Auch der Thermoscanner geht wieder in Betrieb.
Das dürfte für eine weitere Erleichterung für die Pendler rund um den Engelbergtunnel sorgen: Wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilt, wird am Montag, 18. Mai, der Fahrstreifen von der A 8 aus Richtung Karlsruhe in die Weströhre wieder für den Verkehr geöffnet. „Damit kann die bestehende Rampe wieder genutzt werden und die bisherige Umleitung über die Anschlussstelle Leonberg-Ost entfällt“, schreibt die Autobahn GmbH.