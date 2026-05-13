Damit wird der Zustand wieder hergestellt, der vor dem Lkw-Brand vom 3. März geherrscht hatte. Auch der Thermoscanner geht wieder in Betrieb.

Das dürfte für eine weitere Erleichterung für die Pendler rund um den Engelbergtunnel sorgen: Wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilt, wird am Montag, 18. Mai, der Fahrstreifen von der A 8 aus Richtung Karlsruhe in die Weströhre wieder für den Verkehr geöffnet. „Damit kann die bestehende Rampe wieder genutzt werden und die bisherige Umleitung über die Anschlussstelle Leonberg-Ost entfällt“, schreibt die Autobahn GmbH.

Und es kommt noch besser: Gleichzeitig nimmt dieser Fahrstreifen auch wieder den Verkehr während der nächtlichen Sperrungen der Oströhre auf. „Damit entfallen die nächtlichen Umleitungen durch die Anliegergemeinden“, so die Autobahn GmbH.

Rampe wird geöffnet, Thermoscanner geht wieder in Betrieb

Und die Flut an Neuigkeiten reißt nicht ab: „Aufgrund des Gegenverkehrsbetriebs in der Weströhre wird ab dem 18. Mai zudem der Thermoscanner am Parkplatz ‚Engelberg‘ wieder in Betrieb genommen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Gefahrguttransporte aus Richtung Norden - also von Heilbronn her kommend - werden dazu zur Sicherheitskontrolle auf den Parkplatz ausgeleitet.

Gefahrguttransporte aus Richtung Karlsruhe werden tagsüber wieder (und weiterhin) über die Anschlussstelle Leonberg-Ost und damit durch die Oströhre geleitet. Während der nächtlichen Sperrungen der Oströhre für die eigentlichen Sanierungsarbeiten im Engelbergtunnel wird die Rampe aus Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt und der Verkehr über die Anschlussstelle Leonberg-Ost geleitet.

Zustand aus Zeiten vor dem Lkw-Brand wird wiederhergestellt

Damit ist der Zustand aus der Zeit vor dem 3. März dieses Jahres wieder hergestellt. An diesem Tag hatte in der Weströhre der Auflieger eines Sattelzuges gebrannt, das Feuer hatte schwere Schäden an der Tunnelröhre angerichtet. Zwei Personen wurden verletzt. Die Folge des Vorfalls waren wochenlange Verkehrsbeeinträchtigungen in der Region.