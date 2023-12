Erlebnispark Tripsdrill: Der neue Chef kommt von Dinkelacker

1 Unterhalb des Michaelsbergs bei Cleebronn geht es rund. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Für den Erlebnispark Tripsdrill ist es ein Einschnitt: Erstmals soll ein Manager von außerhalb das Familienunternehmen leiten – zunächst aber noch nicht allein.











Link kopiert



Der Erlebnispark Tripsdrill holt sich erstmals in seiner mehr als 90-jährigen Geschichte Unterstützung von außen in seine Geschäftsführung. Zum neuen Jahr werde Stefan Seipel als dritter Geschäftsführer eingestellt, teilte das Familienunternehmen aus Cleebronn (Kreis Heilbronn) mit. Offenbar soll der Marketingfachmann aus Stuttgart schon mittelfristig das Erlebnis-Ressort allein führen. „Um eine fließende Übergabe sicherzustellen, werden die bisherigen Geschäftsführer Helmut und Roland Fischer ihre Funktionen übergangsweise beibehalten“, schreibt Tripsdrill in einer Mitteilung.