Großer Schrecken für 20 Besucher des Erlebnisparks Tripsdrill. Die saßen am Pfingstmontag fest, als die Achterbahn "Volldampf" plötzlich stehenblieb.















"Volldampf" - ein Boomerang-Coaster des niederländischen Herstellers Vekoma - wurde vor zwei Jahren eröffnet, zählt seitdem zu den beliebtesten Attraktionen im Erlebnispark Tripsdrill. Am späten Vormittag blieb ein Zug jedoch urplötzlich am Kettenlift stecken.

Boomerang-Coaster Volldampf: Alle Fahrgäste in Sicherheit

Nachdem die Achterbahn zusätzlich gesichert wurde, verlief die Befreiung der 20 Insassen ohne Probleme. Alle konnten relativ entspannt die Treppen am "Lifthill" hinuntergehen.

Erlebnispark Tripsdrill bezieht Stellung

Der Park teilte zu dem Vorfall am Nachmittag schriftlich mit: "Die Sicherheit der Besucher steht bei uns in Tripsdrill an vorderster Stelle. Unsere Attraktionen sind daher mit einer hochsensiblen Technik ausgestattet, welche dazu dient, mögliche Unfallrisiken im vorne herein auszuschließen."

Am Pfingstmontag habe ein Besucher mit solcher Kraft gegen eine Zugangstür im Stationsbereich der Achterbahn gedrückt, dass die dort installierten Sensoren die Meldung gaben, die Tür sei geöffnet worden. Daraufhin habe sich die Anlage automatisch abgeschaltet.

Familien-Achterbahn Volldampf später wieder in Betrieb

In Fällen wie diesen müsse der Zug der Achterbahn evakuiert werden, bevor der reguläre Betrieb weitergehen könne. Die Evakuierung sei "routiniert und ohne jegliche Komplikationen durch geschulte Mitarbeiter über eine Wartungstreppe mit Geländer" verlaufen. Eine Gefahr für die Fahrgäste habe "zu keinem Zeitpunkt" bestanden. Kurz nach der Evakuierung sei das Fahrgeschäft durch die Techniker wieder freigeben worden.

Im September 2020 war es in dem Park zu einem Zwischenfall beim Waschzuber-Rafting gekommen. Damals hatten sich einige Bottiche des Fahrgeschäfts verkeilt. Die Heilbronner Stimme berichtete.

