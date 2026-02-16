Heike Scharmann tauscht das Klassenzimmer gegen Abenteuer: Die Lehrerin und OB-Gattin aus Weinstadt entwickelt jetzt Escape-Spiele und Krimidinner.
Spannende Kriminalfälle, finstere Verliese und geniale Verstecke: Escape-Spiele erfreuen sich großer Beliebtheit. Ob als Brettspiel für Zuhause, als gebuchter Escape-Room oder als Outdoor-Abenteuer, das Prinzip ist immer ähnlich: Die Spieler rätseln sich von Code zu Code, um am Ende einem Schurken das Handwerk zu legen oder aus einer Gefangenschaft zu kommen.