Erlebnisbad „Miramar“: Nach Rutschenunfall – Todesursache trotz Obduktion unklar

1 Blick auf den Eingang der Rutsche «Twister» im Erlebnisbad «Miramar». Foto: Katharina Kausche/dpa

Ein 25-Jähriger ist offenbar mit Bekannten in einer Rutsche im Spaßbad „Miramar“ zusammengestoßen. Später starb er in einem Krankenhaus. Ermittler suchen nach der Todesursache.











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Nach dem tödlichen Rutschen-Unfall im Spaßbad „Miramar“ in Weinheim an der Landesgrenze zu Hessen steht auch trotz der Obduktion des toten 25-Jährigen bisher keine Todesursache fest. Es seien weitergehende feingewebliche Untersuchungen erforderlich, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Mannheim. Diese seien bereits in Auftrag gegeben worden.