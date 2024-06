Erlebnisbad in Filderstadt: Fildorado erhöht Preise

Bald schon müssen Fildorado-Besucher für einige Bereiche des Bads tiefer in die Tasche greifen. Was ändert sich in Filderstadt? Und ab wann?

Das Fildorado in Filderstadt ändert zum 1. Juli seine Tarifstruktur für das Erlebnisbad und die Saunalandschaft. Bislang konnte im Erlebnisbad nur ein zweistündiger Basistarif (am Wochenende dreistündig) mit der Option auf Verlängerung in 20-Minuten-Schritten und ein Höchsttarif ab vier Stunden und 20 Minuten gewählt werden. Ab Juli wird zwischen einem Zwei-, Drei-, Vier- und Fünf-Stunden- beziehungsweise Tagestarif unterschieden. Die Verlängerungsoption gibt es weiterhin. In der Saunalandschaft ist der Vier-Stunden-Tarif neu.

Die Preise wurden leicht angehoben. Für Erwachsene kosten zwei Stunden im Erlebnisbad unter der Woche jetzt 12,50 statt 12,30 Euro. Für den ganzen Tag zahlt man 21,50 statt 19,30 Euro. Am Wochenende, an Feiertagen, in den Schulferien und an beweglichen Ferientagen in Baden-Württemberg zahlt man nach wie vor mehr: 18 Euro werden pro Erwachsener für drei Stunden fällig. Bislang waren es 16 Euro. „Zum Ausgleich wurde dafür im Erlebnisbad die Mindestaufenthaltsdauer am Wochenende und in den Ferien von drei auf zwei Stunden gesenkt“, teilte das Bad mit. Kostenpunkt für Erwachsene: 15 Euro.

Sanieren wird ebenfalls teurer

In der Saunalandschaft steigen die Preise ebenfalls: Von Montag bis Freitag zahlen Erwachsene künftig 25 Euro für drei Stunden (bislang 24,70 Euro), am Wochenende, an Feiertagen und in den Ferien werden für diese Dauer 26,50 statt 25,80 Euro fällig. Eine Verlängerung kostet pro 20 Minuten 1,50 statt 1,15 Euro.

Auch der Kreis derjenigen, die den ermäßigten Tarif in Anspruch nehmen können, wird kleiner. Schüler, Studenten und FSJler ab 18 Jahren gehören im Erlebnisbad und in der Saunalandschaft künftig nicht mehr dazu. In der Saunalandschaft wird die Familienkarte „wegen zu geringer Nachfrage“ abgeschafft und ein Abendtarif wird zukünftig ebenfalls nicht mehr angeboten.

Laut Fildorado-Geschäftsführer Felix Schneider habe man es sich bei der Neugestaltung der Tarifstruktur nicht leicht gemacht. Es sei „eine besondere Herausforderung“ gewesen, allen Ansprüchen gerecht zu werden. An der Struktur und Höhe der Tarife für das Freibad und die Beiträge für den Fitness-Club ändert sich nichts.

Alle Preise können vom 1. Juli an unter www.fildorado.de eingesehen werden.