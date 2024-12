1 Der Betreiber geht aktuell von einem technischen Defekt an einem Gerät im Wartungsraum aus. (Archivbild) Foto: dpa

Die Therme des Erlebnisbades „Miramar“ bei Mannheim wird bei einem Brand zerstört. Doch die Gutachter müssen sich noch gedulden.











Nach dem Feuer mit Millionenschaden in der Therme des „Miramar“-Erlebnisbades in Weinheim bei Mannheim konnten die Ermittler die Brandstelle bislang nicht betreten. Es bestehe aktuell noch Einsturzgefahr, weshalb eine geplante Begehung am Donnerstag nicht möglich gewesen sei, sagte ein Sprecher der Polizei heute.