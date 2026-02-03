Erlebnisbad im Europapark: Sechsjährige aus Rulantica-Bad missbraucht – Anklage gegen Verdächtigen

Ein junges Mädchen wird im Sommer aus einem Erlebnisbad mitgenommen. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben.
Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der vergangenen August ein sechsjähriges Mädchen aus dem Erlebnisbad Rulantica in Rust mitgenommen haben soll. Dem 31-jährigen Rumänen wird unter anderem sexueller Missbrauch, sexuelle Nötigung und versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.