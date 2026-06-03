Erlebnis im Kreis Ludwigsburg: Aus Weinfass fließt plötzlich Blut – so knifflig ist ein Krimi-Dinner

Essen genießen, dabei über Gruseliges rätseln und sein Schauspieltalent entdecken – drei Frauen aus dem Kreis Ludwigsburg haben mit „Blutroter Jahrgang“ ein „Dinner-Krimi“ entwickelt.
Das Entsetzen ist groß im preisgekrönten Weingut von Lisa Laible im beschaulichen Dorf Weinhausen. Schlimm genug, dass aus dem Fass mit dem prämierten Riesling auf einmal Roséwein kommt. Die Ursache dieser wundersamen Verwandlung ist noch viel gruseliger: Im Weinfass ist Lisa Laible verblutet, was zur Farbveränderung im Rebensaft führte.