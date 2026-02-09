Erkrankte Babys: Schweiz prüft möglichen Zusammenhang mit Säuglingsnahrung

Behörden in der Schweiz prüfen mögliche Verbindung zwischen erkrankten Babys und belasteter Säuglingsnahrung. Ergebnisse der Untersuchungen sollen bald vorliegen.
In der Schweiz prüfen die Behörden derzeit einen eventuellen Zusammenhang zwischen mehreren erkrankten Babys und möglicherweise verunreinigter Säuglingsnahrung. In den vergangenen Tagen seien den Behörden mehrere Fälle von Symptomen bei Säuglingen gemeldet worden, erklärte am Montag das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit in einem Schreiben an die Nachrichtenagentur AFP. Es seien nun Untersuchungen im Gange, ob ein Zusammenhang mit dem Verzehr verunreinigter Produkte bestehe.