Tommy Lee Jones' Tochter Victoria wurde am 1. Januar im Alter von 34 Jahren in San Francisco tot aufgefunden. Nun steht fest, woran sie starb.
Die Todesursache von Victoria Jones (1991-2026) ist am Dienstag bekannt gegeben worden, sechs Wochen nachdem die Tochter von Tommy Lee Jones (79) tot in einem Hotelzimmer in San Francisco aufgefunden worden war. Die 34-Jährige starb an den "toxischen Auswirkungen von Kokain", wie das Büro des zuständigen Gerichtsmediziners laut "People" erklärte. Ihr Tod wurde demnach als "Unfall" eingestuft.