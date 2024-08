Erkenntnisse nach Brand in Schönaich: Die meisten Bewohner des Gebäudes sind nicht gemeldet

1 Der Bereich links vom Treppenhaus ist innen und außen stark beschädigt. Die drei Autos davor sind komplett ausgebrannt. Foto: Rouven Spindler

Vor einer Woche haben in Schönaich Autos und ein Haus gebrannt. Ein Tatverdächtiger sitzt in Haft. Vor Ort sind die Spuren der Feuernacht noch deutlich zu sehen. Inzwischen ist klar, dass die meisten Bewohner nicht ordentlich gemeldet waren – was nun zusätzlich die Polizei beschäftigt.











In der Robert-Bosch-Straße erinnert noch vieles an den Brand, als in der Nacht auf Mittwoch vor einer Woche drei Autos in Flammen aufgingen. Der Gehweg und die Pflastersteine des Parkplatzes sind immer noch schwarz vom Ruß, die ausgebrannten Pkw stehen nach wie vor an Ort und Stelle. Ein beißender Geruch liegt in der Luft. An dem Gebäude im Schönaicher Industriegebiet ersetzen einige Spanplatten zerstörte Fenster. Die einst helle Fassade ist jetzt dunkel gefärbt.