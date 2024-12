Dennis und Benni Wolter (34) haben im Sommer dieses Jahres bei Joyn ein neues Zuhause für ihr "World Wide Wohnzimmer" gefunden. Jetzt bringen sie ein beliebtes Format aus ihrer Unterhaltungsshow in einer Live-Version zu ProSieben. Die Kandidatinnen und Kandidaten stehen auch schon fest.

"World Wide Wohnzimmer: Erkennst du den Song? Live" wird am Mittwoch, 11. Dezember (21:25 Uhr), live auf ProSieben und auf Joyn zu sehen sein. In einem Instagram-Post gaben die beiden Entertainer zudem bekannt, dass ab 21:15 Uhr der Livestream auf ihrem YouTube-Kanal starten wird. "Blue Carpet mit den Promis und eine 'Show in der Show', in der wir live die Songwünsche der Community aufnehmen", heißt es zu diesem Vorabprogramm.

Das Musik-Quiz "Erkennst du den Song?" ist eine beliebte Rubrik im "World Wide Wohnzimmer". Die Promi-Gäste treten dabei meist gegen Dennis oder Benni Wolter und einen Wildcard-Kandidaten an. Sie müssen abgespielte Songs erraten und möglichst schnell einen Buzzer betätigen. Dabei wird um die goldene Ananas gespielt. Um diese Trophäe geht es auch in der Live-Version.

Nicht nur Musikstars raten mit

In fünf Runden müssen sich die Star-Gäste beweisen und ihr Musikwissen unter Beweis stellen. Dabei wird es auch einen Joker-Buzzer geben, den die Promis als Hilfe wählen können. Die besten Drei kämpfen im Finale um die begehrte Trophäe. Welche Songs in der Show erraten werden müssen, konnten die Zuschauer mitbestimmen. Über die Joyn-App wurden Song-Wünsche gesammelt.

Zum Live-Quiz antreten werden Sängerin Nina Chuba (26), Musikkollege Nico Santos (31), Comedian und "WWW"-Dauergast Felix Lobrecht (35), Reality-Doku-Darstellerin Cheyenne Ochsenknecht (24) und Social-Media-Star Filow (23). "Endlich dürfen wir unser Musikquiz 'EDDSLIVE' auf die ganz große Bühne bringen", erklären Benni und Dennis Wolter in einem Statement des Senders. "Wer da nicht hemmungslos mitquizzt, ist selbst schuld!" Bei Instagram erklären sie: "Wir freuen uns doller als doll und versprechen eine irre Show voller Musik und kiloweise Überraschungen!"

Vor dem Wechsel zu Joyn war "World Wide Wohnzimmer" eine Web-Show. Nach sieben Jahren hatten Funk, das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, und die Wolter-Zwillinge jedoch ihre Zusammenarbeit im Juli 2024 beendet. Seit Januar 2017 war der YouTube-Kanal ein Teil des Netzwerks. Zu "Erkennst du den Song?" hat es auch in dieser Zeit unregelmäßig Liveshows gegeben.