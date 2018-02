Erkenbrechtsweiler Gleitschirmflieger landet in Baum

Von hol 03. Februar 2018 - 16:58 Uhr

Wohl glimpflich ist ein Gleitschirmunfall am Albrand ausgegangen. Allerdings gestaltet sich die Rettung schwierig.





Erkenbrechtsweiler - Bei Erkenbrechtsweiler ist ein Gleitschirmflieger am Samstag verunglückt. Nach Angaben eines Polizeisprechers des Polizeipräsidiums Reutlingen verfing sich der Schirm des Mannes in steilem Gelände in einem Baum. Derzeit dauern die Rettungsmaßnahmen noch an. Zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort. Der Gleitschirmflieger soll aber, so betonte der Sprecher, unverletzt sein. Bereits Anfang des Jahres war ein Gleitschirmflieger in der Nähe verunglückt. Der Mann war beim Start verunglückt, erlitt dabei allerdings schwere Verletzungen. Die Bergwacht Lenningen hatte auch damals mehrere Stunden gebraucht, um den Verunglückten aus seiner misslichen Lage zu befreien.

