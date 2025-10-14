Erkältungszeit: Für wen lohnt sich die Grippeimpfung?

Die Grippesaison startet - und mit ihr das Risiko schwerer Verläufe. Eine Impfung kann schützen, vor allem Ältere, Schwangere und Menschen mit chronischen Erkrankungen. Warum sich der Piks auch für Gesunde lohnt und wann der beste Zeitpunkt dafür ist.
Die Tage werden kälter, die Wartezimmer voller: Mit der Erkältungssaison steigt auch das Risiko, an echter Grippe zu erkranken. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) sind in einer "normalen" Grippesaison in Deutschland geschätzt zwischen 4 und 16 Millionen von Influenza betroffen. Sie kann - anders als eine harmlose Erkältung - schwere Verläufe auslösen. Eine jährliche Impfung senkt dieses Risiko deutlich. Doch wer sollte sich wirklich impfen lassen?