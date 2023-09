16 Eritrea gegen Eritrea: Die Polizei musste am Samstag mit einem Großaufgebot das Schlimmste verhindern. Foto: 7aktuell/Werner

Regimetreue eritreische Vereine wollen sich nach den Krawallen am Wochenende wieder treffen – und bringen die Stadt als Vermieter in die Zwickmühle.











Die Krawalle um eine Eritrea-Veranstaltung im Römerkastell in Bad Cannstatt sind kaum überstanden – da zeichnet sich bereits der nächste Konflikt am Horizont ab. Der Veranstalter Yohannes Russom will bereits am nächsten Samstag ein weiteres Treffen des Verbands der eritreischen Vereine in Stuttgart organisieren. Diesmal in einer Berufsschule in Zuffenhausen – und nun steckt die Stadt als neuerlicher Vermieter in einer Zwickmühle.