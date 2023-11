Eritrea-Konflikt in Stuttgart: Zu heikel – Eritrea-Gegendemo wird wohl abgesagt

1 Der Protest am 16. September am Römerkastell eskalierte – und am Samstag? Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Mit einem Großeinsatz will die Polizei am Samstag Zusammenstöße zwischen regimetreuen und regimekritischen Eritreern in Zuffenhausen verhindern. Nun aber zieht eine Seite zurück – was bedeutet das?











Ist damit der große Zündstoff entschärft? Die Demonstration regimekritischer Eritreer gegen ein Eritrea-Festival am Samstag in Zuffenhausen soll offenbar doch nicht stattfinden. Die Organisatorin, die zunächst einen Protest mit 400 Teilnehmern angekündigt hatte, erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung am Donnerstagabend, dass sie die Anmeldung der Kundgebung zurückziehen wolle. Nach einem Kooperationsgespräch mit der Stadt sei ihr das alles „zu heikel“. Die Polizei hat sich mit einem Großaufgebot gegen Krawalle gerüstet.