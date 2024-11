Veranstaltung in Ludwigsburg: Wie sicher können sich Juden heute fühlen?

1 Am Synagogenplatz in Ludwigsburg finden immer wieder Erinnerungs-Veranstaltungen statt. So auch 10. November wieder. Foto: Archiv (avanti)

In Ludwigsburg wird am Sonntag daran erinnert, dass vor 86 Jahren Nazis das jüdische Gotteshaus an der Alleenstraße in Brand gesteckt haben.











86 Jahre nachdem Ludwigsburger Nazis das jüdische Gotteshaus an der Alleenstraße in Brand gesteckt haben, erinnern der Arbeitskreis Dialog Synagogenplatz und die Stadt Ludwigsburg an dieses Verbrechen. „Wir laden die Bürgerinnen und Bürger ein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und damit die Werte von Demokratie und Menschenrechten klar zu unterstützen“, so Jochen Faber vom Arbeitskreis. Die Erinnerungsstunde ist am Sonntag, 10. November, um 18 Uhr auf dem Synagogenplatz.