7 Fotografien, die ihre Wirkung nicht verfehlen: die Porträts von Holocaust-Überlebenden im Park der Villa Reitzenstein. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das Programm „Kultur im Park“ der Villa Reitzenstein ist in diesem Jahr der Erinnerungskultur gewidmet. Dazu gehört die Foto-Ausstellung „Gegen das Vergessen“ des Künstlers Luigi Toscano. Er zeigt Gesichter von Holocaust-Überlebenden.









Wer an diesem Samstag von der Richard-Wagner-Straße aus die Treppen zum Park der Villa Reitzenstein hochsteigt, wird das, was er dort sieht, vermutlich nicht so schnell vergessen – und das ist ganz im Sinne des hier beheimateten Staatsministeriums und des von der Unesco als „Artist for peace“ geehrten Künstlers Luigi Toscano. Dabei geht es nicht um den imposanten Baumbestand des Parks und den blühenden Lavendel, sondern um Menschen.