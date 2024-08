Erinnerungskultur in Stuttgart: Jede Woche ein Stolperstein-Porträt

Erinnerungskultur in Stuttgart

1 Verlegt im Mai 2024 in Stuttgart-Ostheim Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Seit Ende Januar veröffentlicht unsere Redaktion in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Stolperstein-Initiativen jede Woche eine Biografie eines Stuttgarter NS-Opfers. An diesem Sonntag folgt bereits das 30. Porträt. Ein Gegen-das-Vergessen-Projekt, das große Aufmerksamkeit findet.











Zum 27. Januar, dem internationalen Holocaust-Gedenktag, hat unsere Zeitung eine Artikelserie gestartet, die einen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten will und erfreulich stark beachtet wird. In einer Zeit, in der ein Erstarken rechtsextremer Umtriebe festzustellen ist, wird damit auch die uneingeschränkte Bedeutung der Menschenwürde hervorgehoben.