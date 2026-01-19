Erinnerungskultur in Stuttgart: Fritz Bauer – wie kann Stuttgart den „großen Sohn“ besser ehren?

Fritz Bauer zählt zu den größten Söhnen der Stadt. Doch der leidenschaftliche Demokrat und Initiator der Auschwitz-Prozesse hat hier erst spät eine Würdigung erfahren.
Die von Schülerinnen des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums und unserer Zeitung anlässlich von Fritz Bauers 120. Geburtstag vor drei Jahren angestoßene Diskussion um eine stärkere Sichtbarmachung des großen Demokraten und Nazi-Jägers in seinem Geburtsort Stuttgart gewinnt neuen Schwung. Auf Initiative von Ralf Bogen von der AG Queere Erinnerungskultur „Der Liebe wegen“ des Vereins Weissenburg diskutierten am Wochenende Geschichtsinteressierte und Stadträte über die Frage einer angemessenen Ehrung dieses „großen Sohnes“ der Stadt – ausgehend von der Anregung Bogens, den 1903 in Stuttgart geborenen und 1968 in Frankfurt gestorbenen Fritz Bauer posthum zum Ehrenbürger zu machen.