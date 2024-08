Erinnerungskultur in Filderstadt: Eine Tafel gegen das Vergessen

1 Diese Tafel steht seit Kurzem im Bernhäuser Forst. Foto: Stadt Filderstadt/Pressestelle //Silke Köhler

Eine neue Gedenktafel im Bernhäuser Forst erinnert an das schwere Schicksal jüdischer Gefangener im KZ-Außenlager Natzweiler.











Die Stadt Filderstadt hat am Ort des ehemaligen Massengrabs jüdischer Häftlinge im Bernhäuser Forst eine Gedenktafel aufstellen lassen, teilt die Kommune mit. „Die unscheinbare Stelle inmitten des Waldes ist ein Ort, innezuhalten und derer zu gedenken, die 1945 im KZ-Außenlager am Stuttgarter Flughafen unbeschreibliches Leid ertragen mussten und schließlich den Folgen von Hunger, Kälte, Erschöpfung sowie Krankheiten erlegen sind“, heißt es in einer Mitteilung. Die Tafel erinnert an das einstige Massengrab und das Schicksal der an jener Stelle einst verscharrten Menschen.