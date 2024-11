Erinnerungskultur in der Stadt: Ein großer Stuttgart-Moment

1 Einweihung des neugestalteten Jospeh-Süß-Oppenheimer-Platzes mit Erinnerungsstätte Foto: /Lichtgut/Ferdinando Iannone

Der in Stuttgart verübte Justizmord an dem Juden Joseph Süß Oppenheimer wurde von den Nazis propagandistisch ausgeschlachtet. Zur Einweihung des nach ihm benannten, neugestalteten Platzes reiste der Stuttgarter Holocaust-Überlebende Garry Fabian aus Australien an: ein Sieg über den Hass, kommentiert Jan Sellner.











Ein Kreis hat sich geschlossen – nach 286 Jahren! Geht man an den Ausgangspunkt zurück, steht man am 4. Februar 1738. Damals wurde der davor am Hof von Herzog Karl Alexander als Hoffaktor beschäftigte Kaufmann Joseph Süß Oppenheimer in Stuttgart Opfer eines antisemitisch motivierten Justizmordes. Ein schauerliches Spektakel. Der Stoff wurde seitdem vielfach aufgegriffen – selten im Guten, oft im Verzerrten, Bösen. Seinen schlimmsten Ausdruck fand es in dem von den Nazis veranlassten und bejubelten antisemitischen Hetzstreifen „Jud Süß“ von Veit Harlan, der Oppenheimer als Blutsauger und Rasseschänder dämonisierte – eine propagandistische Hinführung auf die „Endlösung“, für die die historische Stuttgarter Figur instrumentalisiert wurde.