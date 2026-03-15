Prinz William (43) hat an diesem Sonntag mit einem Instagram-Post seine Mutter gewürdigt. Am 15. März feiern die Briten Muttertag und der Royal veröffentlichte dazu ein Bild, auf dem die verstorbene Diana (1961-1997) mit William inmitten einer Blumenwiese zu sehen ist. Laut "The Sun" wurde es 1984 in Highgrove aufgenommen. "Ich gedenke meiner Mutter - heute und jeden Tag", schrieb er in seiner rührenden Widmung. "Meine Gedanken sind bei all jenen, die heute an einen geliebten Menschen denken. Einen schönen Muttertag. W"

Royal-Fans sind gerührt In den Kommentaren bekommt König Charles' (77) Sohn zahlreiche Komplimente für seinen Instagram-Beitrag und es sammelten sich schnell viele anerkennende Worte für seine Mutter. "Was für ein hübsches Bild von Baby William mit seiner geliebten Mama - sie ist so stolz auf Sie", "sie war eine wunderbare Frau" oder "was für eine schöne Erinnerung" ist unter dem Posting zu lesen.

Auch der offizielle Instagram-Kanal des britischen Königshauses setzte einen Post zum Muttertag ab. "Wir wünschen allen Müttern und all jenen, die ihre Mütter heute vielleicht vermissen, einen erholsamen Muttertag", heißt es zu einer Bilderreihe, die unter anderem alte Fotos von Charles' verstorbener Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) zeigen.

Auf einem der Fotos, laut "The Sun" im Jahr 1953 in Balmoral aufgenommen, sind Charles und Schwester Prinzessin Anne (75) als Kinder mit ihrer Mutter zu sehen. Weitere Fotos zeigen die verstorbene Queen mit ihrer Mutter sowie Königin Camilla (78) mit ihrer verstorbenen Mutter Rosalind.