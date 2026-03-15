Mit einem Foto aus seinen Kindertagen würdigt Prinz William am britischen Muttertag seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana.
Prinz William (43) hat an diesem Sonntag mit einem Instagram-Post seine Mutter gewürdigt. Am 15. März feiern die Briten Muttertag und der Royal veröffentlichte dazu ein Bild, auf dem die verstorbene Diana (1961-1997) mit William inmitten einer Blumenwiese zu sehen ist. Laut "The Sun" wurde es 1984 in Highgrove aufgenommen. "Ich gedenke meiner Mutter - heute und jeden Tag", schrieb er in seiner rührenden Widmung. "Meine Gedanken sind bei all jenen, die heute an einen geliebten Menschen denken. Einen schönen Muttertag. W"