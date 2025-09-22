Erinnerungen in Jubiläumssendung: Durchgedreht: Prinz Harry über den Disney-World-Trip mit Diana

1993 besuchte Prinz Harry zusammen mit seinem Bruder William und seiner Mutter Diana Disney World in Florida. Die Bilder von dem Tag gingen um die Welt. In einer TV-Jubiläumssendung sprach der 41-Jährige jetzt über den Ausflug.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben in einer Sondersendung zur Feier des 70-jährigen Bestehens von Disneyland von ihren schönsten Kindheitserinnerungen an Disneyland und Disney World erzählt - darunter Harrys Besuch mit seiner Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997) und Prinz William (43) im Jahr 1993. Das Paar sprach auch über einen Besuch im Juni zum vierten Geburtstag von Tochter Prinzessin Lilibet.

"Bei all den Figuren die Fassung verloren" Die Sussexes waren in der Sendung "The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland" zu sehen, die am Sonntag von ABC News ausgestrahlt wurde, und beide erzählten von ihren Besuchen in den Disney-Themenparks als Kinder. Prinz Harry erinnerte sich an seinen Besuch in Disney World in Florida im August 1993, als er acht Jahre alt war. "Ich war mit meiner Mutter und meinem Bruder dort. Ich erinnere mich sehr, sehr gut daran. Ich weiß noch, dass ich als Kind bei all den Figuren die Fassung verloren habe. So richtig durchgedreht." Seine Lieblingsattraktion seit seiner Kindheit ist der Space Mountain. Er erinnerte sich: "Ich bin immer wieder im Kreis gefahren - zehn, vielleicht zwölf Mal."

Herzogin Meghan erzählte, dass der Vergnügungspark für sie "erreichbarer" sei, da sie in Südkalifornien geboren und aufgewachsen sei, aber es sei "trotzdem das größte Vergnügen der Welt". Eine ihrer Erinnerungen ist der Besuch von Disneyland zur Abschlussfeier, wenn die Abiturienten den Park nach Ladenschluss besuchen. "Ich weiß gar nicht, warum sie uns das erlauben!", sagte sie, und Prinz Harry warf ein: "Das klingt nach einer Menge Spaß. Kann man das mit über 40 noch machen?"

"Ihr werdet gleich umgehauen"

Im Juni feierten Meghan und Harry den vierten Geburtstag ihrer Tochter mit einem Familienausflug ins Disneyland Anaheim. Jetzt verrieten sie, dass Archies (6) und Lilis Aufregung schon begann, bevor sie überhaupt den Park betraten. "Sie sagten: 'Das ist unglaublich!'" erinnert sich der zweifache Vater an die Reaktion seiner Kinder. Er habe dann gedacht: "'Leute, das ist noch nicht einmal die Vorderseite davon. Macht euch bereit. Ihr werdet gleich umgehauen.'"

Harry äußerte sich in dem Interview weiter: "Zu sehen, wie sich die Kinder in diese Erlebnisse stürzen, ohne zu wissen, was auf sie zukommt - das war unglaublich. Und es weckt das Kind in einem wieder zum Vorschein." Zu den Feierlichkeiten gehörten das Fahren verschiedener Attraktionen, das Probieren von Leckereien und das Bewundern einer Geburtstagstorte mit Arielle, der Meerjungfrau als Dekoration.

Das TV-Special enthielt auch Interviews mit Neil Patrick Harris, Jamie Lee Curtis, Jon Favreau und Tiffany Haddish. Der Freizeitpark in Anaheim feierte am 17. Juli sein 70-jähriges Bestehen. Die Jubiläumsfeierlichkeiten begannen am 16. Mai und dauern bis zum Sommer 2026.