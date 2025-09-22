Erinnerungen in Jubiläumssendung: Durchgedreht: Prinz Harry über den Disney-World-Trip mit Diana

1993 besuchte Prinz Harry zusammen mit seinem Bruder William und seiner Mutter Diana Disney World in Florida. Die Bilder von dem Tag gingen um die Welt. In einer TV-Jubiläumssendung sprach der 41-Jährige jetzt über den Ausflug.
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben in einer Sondersendung zur Feier des 70-jährigen Bestehens von Disneyland von ihren schönsten Kindheitserinnerungen an Disneyland und Disney World erzählt - darunter Harrys Besuch mit seiner Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997) und Prinz William (43) im Jahr 1993. Das Paar sprach auch über einen Besuch im Juni zum vierten Geburtstag von Tochter Prinzessin Lilibet.