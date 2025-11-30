Erinnerungen an Tagesschau-Zeit: Jan Hofer im Dschungelcamp? Das sagt der Ex-Tagesschau-Sprecher

35 Jahre lang war Jan Hofer eines der Gesichter des "Tagesschau". Jetzt blickt er auf die damalige Zeit zurück - und verrät, ob man ihn eines Tages auch im Dschungel von RTL sehen wird.

Im Jahr 2024 verabschiedete er sich als "RTL Direkt"-Moderator von TV-Publikum. Doch 2027 möchte er auf Tournee gehen. Sie trägt den Titel "Guten Abend, meine Damen und Herren!" - als Anspielung auf seine 35 Jahre bei der "Tagesschau", 16 davon als Chefsprecher. Gegenüber der "Bild"-Zeitung hat sich Jan Hofer (75) jetzt an diese Zeit zurückerinnert - und verraten, ob er jemals ins Dschungelcamp gehen würde.

Schwächeanfall und Wunschnachfolgerin Hofer erinnert sich etwa, dass er Judith Rakers, Constantin Schreiber und Linda Zervakis als seine "Kinder" angesehen habe. Zervakis wäre für ihn die ideale Nachfolgerin als Chefsprecherin der "Tagesschau" gewesen. "Linda hätte alles mitgebracht, was man für diesen Job braucht. Aber sie hatte schon Verhandlungen mit ProSieben aufgenommen und war nicht mehr zu halten", so Hofer. Am Ende erhielt Jens Riewa den Job.

Auch an einen anderen Vorfall denkt Hofer zurück. Im März 2019 hatte er vor laufender Kamera einen Schwächeanfall - wegen einer verschleppten Grippe. "Dieser Vorfall hat den verantwortlichen Regisseur im Studio den Job gekostet. Sie kämpften damals ohnehin um seine Position. Nach dem Motto: Wenn was in der Live-Sendung passiert, dann sind WIR da! Da kippe ich ausgerechnet um - und keiner schaltet ab. Am Tag danach war er seinen Job los", denkt Hofer an die damaligen Ereignisse zurück.

Geht Jan Hofer ins Dschungelcamp?

Daneben kam Hofer auch auf seine Rente zu sprechen. "Für die täglichen Kosten reicht die Rente ganz knapp", bemerkt er lachend. Mit seiner Frau Phong Lan und dem gemeinsamen Sohn Henry lebt er mittlerweile auf Mallorca.

Auf die Frage, ob er zur Aufbesserung seiner Finanzen auch ins Dschungelcamp einziehen würde, antwortet der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher indes: "Wenn ich in den Dschungel gehe, lässt meine Frau sich scheiden." Doch die entgegnet im gleichen Atemzug scherzhaft: "Schatz, für zwei Millionen würde ich dich trotzdem nach Australien verschachern!" Hier scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen.