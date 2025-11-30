Erinnerungen an Tagesschau-Zeit: Jan Hofer im Dschungelcamp? Das sagt der Ex-Tagesschau-Sprecher

35 Jahre lang war Jan Hofer eines der Gesichter des "Tagesschau". Jetzt blickt er auf die damalige Zeit zurück - und verrät, ob man ihn eines Tages auch im Dschungel von RTL sehen wird.
Im Jahr 2024 verabschiedete er sich als "RTL Direkt"-Moderator von TV-Publikum. Doch 2027 möchte er auf Tournee gehen. Sie trägt den Titel "Guten Abend, meine Damen und Herren!" - als Anspielung auf seine 35 Jahre bei der "Tagesschau", 16 davon als Chefsprecher. Gegenüber der "Bild"-Zeitung hat sich Jan Hofer (75) jetzt an diese Zeit zurückerinnert - und verraten, ob er jemals ins Dschungelcamp gehen würde.