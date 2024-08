Erinnerungen an 25 Jahre Wasen: Warum die Klauss-Brüder heute als Trendsetter gelten

1 Werner (links) und Dieter Klauss haben 1999 auf dem Wasen im Dinkelacker-Zelt begonnen Foto: /Dinkelacker

Der Job ist äußerst stressig, dennoch träumen viele davon, Festzeltwirt zu werden. Wer es geschafft hat, bleibt meist für Jahrzehnte. „Mit gemischten Gefühlen" denken die Klauss-Brüder an ihren Abschied. Zu ihrem 25-Jahr-Jubiläum blicken sie zurück.











Sie folgten einer Legende: 1999 sind die Brüder Werner und Dieter Klauss, die einem Familienbetrieb für Getränkehandel in Maichigen entstammen, den ihr Vater 1959 gegründet hat, auf dem Cannstatter Volksfest in große Fußstapfen getreten. Die Familie Greiner hatte das Dinkelacker-Zeit unglaubliche 71 Jahre lang geführt. Wer mal auf dem Wasen angekommen ist, will so schnell nicht mehr weichen. Deshalb kommt es zu einem Wechsel bei den Festwirten nur äußert selten. Dass nun Klauss & Klauss im nächsten Jahr aufhören und an die Familie Weller übergeben, ist deshalb zum Stadtgespräch geworden, das sehr viele interessiert.