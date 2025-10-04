Im Park des Seniorenheims Bethel wurden Erinnerungen wach – ein Fest, das mehr als Motoren bewegte. Doch eine Szene rührte besonders.
Tag der Deutschen Einheit in Welzheim. Der Park hinter dem Seniorenheim Bethel duftet nach frisch gefallenem Laub – und ein wenig nach Öl und Benzin. Wo sonst Rollatoren ihre Runden drehen, glänzen heute Motorhauben in der Sonne. Eine Fiat Isetta, ein roter BMW 1802, ein NSU Prinz. Ein Mercedes von 1953, dessen Scheinwerfer noch stolz auf den Kotflügeln thronen. Dazwischen: Menschen mit grauem Haar, aber hellwachen Blicken. Staunend, tastend, erzählend.