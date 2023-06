1 Das Schöne-Wochenende-Ticket füllte 1995 die Bahnsteige – auch in Stuttgart. 40 Prozent der Nutzer waren Neukunden. Foto: Archiv/Kraufmann

Das 9-Euro-Ticket bietet Bahnfahren zum Dumpingpreis – wie schon im Jahr 1995. Unser Autor erinnert an die kurze Zeit, in der für 15 Mark durch die Republik gereist wurde.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es war noch stockdunkel, als wir uns am Freiburger Bahnhof trafen. Eigentlich war es viel zu früh am Morgen für Studenten, aber wir hatten Großes vor. Ein Studienfreund war nach einem Jahr im Ausland nach Deutschland zurückgekehrt und wohnte jetzt in Berlin. Wir wollten hin – zu zweit für 15 Mark (7,67 Euro), denn wir waren jung und hatten kein Geld.