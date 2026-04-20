Anlässlich der neuen Folgen von "Scrubs": Zach Braff und Sarah Chalke erinnern sich, was sie vom Set des Originals mitnahmen. Braff hat seit 25 Jahren ein Geweih zuhause, während Chalke beim Versuch scheiterte, einen Hund zu klauen.

Das Revival von "Scrubs" ist gerade bei Disney+ gestartet - nach 16 Jahren Pause. Unter anderem mit Zach Braff (51) und Sarah Chalke (49) sind auch die Stars des Originals dabei. Und die haben immer noch Erinnerungsstücke aus der ersten Staffel von 2001 zu Hause. Zach Braff ließ etwa das Geweih mitgehen, das er in der Pilotfolge vor über 25 Jahren trug. Das verriet er laut dem Magazin "People" bei dem Fernseh-Festival PaleyFest in Los Angeles.

Zach Braff klaute Schaumstoffgeweih aus Pilotfolge In einer der vielen Fantasiesequenzen in "Scrubs" stellt Zach Braffs Figur J.D. sich selbst als Hirsch vor, der vor Autoscheinwerfern erschrickt. Dabei trägt er ein Geweih.

"Es sieht total echt aus, ist aber aus Schaumstoff", sagte Zach Braff über das Geweih. Das Stück aus der Requisite hat er seit 25 Jahren bei sich daheim - und es scheint immer noch intakt zu sein. Jedenfalls hatte er vor ein paar Jahren bei Instagram ein Foto von sich mit dem Schaumstoffgeweih auf dem Kopf geteilt.

Sarah Chalke wollte Hund Rowdy entwenden

Sarah Chalke war weniger erfolgreich als Zach Braff. Sie wollte eigentlich Rowdy mitnehmen, den ausgestopften Labrador von J.D. und dessen Kumpel Turk (Donald Faison). Doch dieses Vorhaben war laut Chalke "unmöglich" auszuführen. "Rowdy war sozusagen unter Verschluss", sagte sie.

Da der Hund unerreichbar war, nahm sie die OP-Kleidung mit, die sie in der Serie trug. Diese Arztkittel heißen im Englischen Scrubs, eine der vielen Bedeutungen, die der Serientitel besitzt.

In der neuen Staffel von "Scrubs" kehren Zach Braff, Sarah Chalke und Donald Faison in ihren Rollen zurück. Dabei stoßen sie auf neue Praktikanten, aber auch alte Bekannte wie der mysteriöse Hausmeister sind wieder dabei.