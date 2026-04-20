Anlässlich der neuen Folgen von "Scrubs": Zach Braff und Sarah Chalke erinnern sich, was sie vom Set des Originals mitnahmen. Braff hat seit 25 Jahren ein Geweih zuhause, während Chalke beim Versuch scheiterte, einen Hund zu klauen.
Das Revival von "Scrubs" ist gerade bei Disney+ gestartet - nach 16 Jahren Pause. Unter anderem mit Zach Braff (51) und Sarah Chalke (49) sind auch die Stars des Originals dabei. Und die haben immer noch Erinnerungsstücke aus der ersten Staffel von 2001 zu Hause. Zach Braff ließ etwa das Geweih mitgehen, das er in der Pilotfolge vor über 25 Jahren trug. Das verriet er laut dem Magazin "People" bei dem Fernseh-Festival PaleyFest in Los Angeles.