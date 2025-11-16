Erinnerung an Opfer der Kriege: Mattarella plädiert für Stärkung multilateraler Strukturen

Mit einer zentralen Feierstunde im Bundestag gedenkt Deutschland der Millionen Opfer beider Weltkriege. Italiens Präsident zeichnet dort einen Weg auf, um neues Leid zu verhindern.
Berlin - Zum Volkstrauertag hat Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella zur Stärkung multilateraler Strukturen aufgerufen, um neue Kriege zu verhindern. "Multilateralismus ist keine Bürokratie, wie selbstherrliche Herrscher behaupten", sagte er bei der zentralen Gedenkveranstaltung im Bundestag in Berlin. "Er ist das Werkzeug, das Auseinandersetzungen abkühlt und friedliche Lösungen möglich macht. Er ist die Sprache der gemeinsamen Verantwortung."