Erinnerung an Kriegsbeginn: Die Ukrainer in Stuttgart geben die Hoffnung nicht auf

Mit mehreren Veranstaltungen wurde in Stuttgart an den Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine vor vier Jahren erinnert – ein emotionaler Tag mit Betonung auf Zusammenhalt.
An drei Orten in der Stuttgarter Innenstadt ist der vierte Jahrestag des russischen Großangriffs auf die Ukraine am Dienstagabend präsent – auf ganz unterschiedliche Weise. Während ein Demonstrationszug vom Kronprinzplatz über die Eberhardstraße zum Schlossplatz zieht, deren Teilnehmer eine riesige Stoffbahn in den Farben der Ukraine – blau für den Himmel, gelb für die Weizenfelder – mit sich führen, spricht im Stuttgarter Rathaus die junge ukrainische Fotografin Anya Tsaruk über ihre ausgestellten Fotografien und finden in der Stiftskirche die Vorbereitungen für einen ökumenischen Friedensgottesdienst statt.