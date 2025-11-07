Mit einer Zeitbombe wollte Georg Elser Hitler stoppen. In Winterbach erinnert sein Neffe Rudolf Hangs an ihn – mit einem Nachbau, der jedes Jahr am 8. November „explodiert“.
Rudolf Hangs lehnt sich nach vorne. Er beugt sich über das hölzerne Gehäuse, in dem zwei Uhren übereinander montiert sind. Es klickt – und kurz darauf ertönt ein lauter Knall. So klingt sie, die Bombe und „Höllenmaschine“ seines Onkels Georg Elser, die am Abend des 8. November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller explodierte. Mit dem Ziel, Adolf Hitler und seine engsten Gefolgsleute zu töten.